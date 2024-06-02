Okan Buruk: 'Leo Dubois kalsın'

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer yapılması planlanan bölgelerden biri de sol bekti. Ancak Okan Buruk, kiradan dönen Dubois'nın takımda kalmasını istedi ve savunmanın solunda Köhn ile rekabete girebileceğini bildirdi.
Yönetim bu rapor sonrası sol bek takviyesinde bütçeyi düşürüp, ağırlığı sağ bek transferine verdi. Sol beke bir genç oyuncu takviyesi sonrası, sağ beke üst düzey bir isim alınması ve yeni transferle Kaan Ayhan'ın bu bölgede rotasyona girmesi planlanıyor.
Sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Leo Dubois, bu maçlarda 1 gol 7 asistlik performans gösterdi.
Yönetim bu rapor sonrası sol bek takviyesinde bütçeyi düşürüp, ağırlığı sağ bek transferine verdi. Sol beke bir genç oyuncu takviyesi sonrası, sağ beke üst düzey bir isim alınması ve yeni transferle Kaan Ayhan'ın bu bölgede rotasyona girmesi planlanıyor.
Sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Leo Dubois, bu maçlarda 1 gol 7 asistlik performans gösterdi.