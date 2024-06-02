Mourinho'dan Fenerbahçe'ye ilk rapor!

Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Mourinho, yönetime ilk raporunu sundu. Mourinho'nun bu raporda çarpıcı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
FİZİKSEL ANLAMDA YETERLİ DEĞİL
61 yaşındaki hoca, takımı gözlemlerken teknik konusunda sıkıntı olmadığını ancak fiziksel anlamda futbolcuların yeterli düzeyde olmadığını söyledi.
6 VE 8 İSTİYOR
Mourinho, yönetimden dinamik bir 6 numara ile 8 numara istiyor. Ayrıca kanada bir takviye ile golcü transferi de istedi.
Mourinho, Chelsea'ye 50 yıl sonra Premier Lig'i, İnter'e 45 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ni, Real Madrid'e 22 yıl sonra Copa del Rey'i kazandırdı. Roma'ya 15 yıl sonra kupa kazandıran ve Avrupa'da ilk şampiyonluğunu yaşatan Portekizli, Fenerbahçe'nin uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyecek.
FİZİKSEL ANLAMDA YETERLİ DEĞİL
61 yaşındaki hoca, takımı gözlemlerken teknik konusunda sıkıntı olmadığını ancak fiziksel anlamda futbolcuların yeterli düzeyde olmadığını söyledi.
6 VE 8 İSTİYOR
Mourinho, yönetimden dinamik bir 6 numara ile 8 numara istiyor. Ayrıca kanada bir takviye ile golcü transferi de istedi.
Mourinho, Chelsea'ye 50 yıl sonra Premier Lig'i, İnter'e 45 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ni, Real Madrid'e 22 yıl sonra Copa del Rey'i kazandırdı. Roma'ya 15 yıl sonra kupa kazandıran ve Avrupa'da ilk şampiyonluğunu yaşatan Portekizli, Fenerbahçe'nin uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyecek.
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