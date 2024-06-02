Jose Mourinho'da Fred etkisi!

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesinde eski öğrencisi Fred'in sözleri etkili oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'da Fred etkisi!
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02 Haziran 2024 10:18
Galatasaray'a kaptırdığı şampiyonluk sonrası gelecek sezona daha güçlü girmek için çalışmaları başlatan Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE İÇİN FRED'İ ARADI

Kendisiyle kurulan ilk temastan sonra sarı-lacivertlileri detaylı takibe alan Portekizli hoca, eski öğrencisi Fred'i aradı. Sambacı kulübü överken, "İstanbul harika bir şehir. Muhteşem bir taraftarımız var. Heyecan çok yüksek. Türkiye'ye gelmelisin" ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcının, özellikle bu sözler sonrası Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye olumlu bakmaya başladığı öğrenildi.

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