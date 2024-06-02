Jose Mourinho'da Fred etkisi!

Galatasaray'a kaptırdığı şampiyonluk sonrası gelecek sezona daha güçlü girmek için çalışmaları başlatan Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE İÇİN FRED'İ ARADI
Kendisiyle kurulan ilk temastan sonra sarı-lacivertlileri detaylı takibe alan Portekizli hoca, eski öğrencisi Fred'i aradı. Sambacı kulübü överken, "İstanbul harika bir şehir. Muhteşem bir taraftarımız var. Heyecan çok yüksek. Türkiye'ye gelmelisin" ifadelerini kullandı.
Deneyimli çalıştırıcının, özellikle bu sözler sonrası Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye olumlu bakmaya başladığı öğrenildi.
FENERBAHÇE İÇİN FRED'İ ARADI
Kendisiyle kurulan ilk temastan sonra sarı-lacivertlileri detaylı takibe alan Portekizli hoca, eski öğrencisi Fred'i aradı. Sambacı kulübü överken, "İstanbul harika bir şehir. Muhteşem bir taraftarımız var. Heyecan çok yüksek. Türkiye'ye gelmelisin" ifadelerini kullandı.
Deneyimli çalıştırıcının, özellikle bu sözler sonrası Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye olumlu bakmaya başladığı öğrenildi.