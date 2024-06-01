LGS'ye Kaç Kişi Giriyor? 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 LGS'ye 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu. Bu sayının sınava girip girmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

2023 LGS'ye 1 milyon 246 bin 465 öğrenci başvururken, sınava 1 milyon 30 bin 195 öğrenci girdi.



2024 LGS'ye 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu. Sınava girecek öğrenci sayısının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.



2024 LGS, 8. sınıf müfredatına göre hazırlanacak.



Sınavda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testleri uygulanacak.



Her test 50 sorudan oluşacak ve toplamda 200 soru sorulacak.



Sınav süresi 120 dakika olacak.



Sınavda optik okuyucu kullanılacak ve hatalı cevaplar puandan düşürülecek.



Sınava yönelik planlı ve programlı bir şekilde çalışmak önemlidir.



Müfredatta yer alan tüm konulardan haberdar olmak gerekir.



Önceki yıllara ait sınav sorularını çözmek faydalı olacaktır.



Deneme sınavlarına katılarak eksikler belirlenebilir ve zaman yönetimi çalışması yapılabilir.



Yeterince dinlenmek ve sağlıklı beslenmek de sınav başarısı için önemlidir.



LGS'ye girecek öğrenci ve velilere başarılar dileriz.



