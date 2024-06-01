Haber Tarihi: 01 Haziran 2024 14:37 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 14:37

LGS'ye Kaç Kişi Giriyor? 2024

2024 LGS'ye kaç kişinin gireceği, sınav tarihi ve başvuru sayıları gibi bilgiler, sınav hazırlığında olan öğrenci ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, 2024 LGS'ye kaç kişi giriyor?

LGS'ye Kaç Kişi Giriyor? 2024
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 LGS'ye 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu. Bu sayının sınava girip girmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Sınav Tarihi: 2 Haziran 2024

Başvuru Sayıları:

2023 LGS'ye 1 milyon 246 bin 465 öğrenci başvururken, sınava 1 milyon 30 bin 195 öğrenci girdi.

2024 LGS'ye 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu. Sınava girecek öğrenci sayısının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Önemli Detaylar:

2024 LGS, 8. sınıf müfredatına göre hazırlanacak.

Sınavda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testleri uygulanacak.

Her test 50 sorudan oluşacak ve toplamda 200 soru sorulacak.

Sınav süresi 120 dakika olacak.

Sınavda optik okuyucu kullanılacak ve hatalı cevaplar puandan düşürülecek.

LGS'ye Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Sınava yönelik planlı ve programlı bir şekilde çalışmak önemlidir.

Müfredatta yer alan tüm konulardan haberdar olmak gerekir.

Önceki yıllara ait sınav sorularını çözmek faydalı olacaktır.

Deneme sınavlarına katılarak eksikler belirlenebilir ve zaman yönetimi çalışması yapılabilir.

Yeterince dinlenmek ve sağlıklı beslenmek de sınav başarısı için önemlidir.

LGS'ye girecek öğrenci ve velilere başarılar dileriz.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Reklam panolarının arasında sis bombası; 2 kişi göz altında Spor Toto 1. Lig Reklam panolarının arasında sis bombası; 2 kişi göz altında
LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 Gündem LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024
2024 LGS Zor Mu Olacak? Uzmanlardan Değerlendirmeler Gündem 2024 LGS Zor Mu Olacak? Uzmanlardan Değerlendirmeler
LGS 2024 Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor, Kaç Saat? Gündem LGS 2024 Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor, Kaç Saat?
Konyaspor: 'Galatasaray camiası kışkırtıldı' Galatasaray Konyaspor: "Galatasaray camiası kışkırtıldı"
Okan Buruk çok istiyor; Galatasaray harekete geçiyor Transferler Okan Buruk çok istiyor; Galatasaray harekete geçiyor
LGS Sınav Giriş Belgesi Nereden Alınır 2024? Gündem LGS Sınav Giriş Belgesi Nereden Alınır 2024?
LGS'ye Kaç Kişi Giriyor? 2024 Gündem LGS'ye Kaç Kişi Giriyor? 2024
Konyaspor'da teknik direktör kararı verildi! Konyaspor Konyaspor'da teknik direktör kararı verildi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu KAP'a bildirdi!
2
Fenerbahçe ile anılan Talisca'dan olay paylaşım!
3
Ancelotti: "Bellingham, Arda Güler gibi değil"
4
Dursun Özbek'ten Jose Mourinho yorumu
5
Federasyon başkanından Mourinho için Fenerbahçe sözleri
6
Ali Koç'un teklifine Dursun Özbek'ten sert yanıt
7
Fenerbahçe'de sağlık ekibi değişiyor!

SON HABERLER

yukarı ok