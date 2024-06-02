Nuri Şahin: 'Gurur duyuyorum'

Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmelerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Nuri Şahin, paylaşımında, "Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Sonsuz desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" dedi.



Antalyaspor'da teknik direktör olarak sezona başlayan Nuri Şahin, daha sonra Borussia Dortmund'da teknik direktör Edin Terzic'in ekibine katılmıştı.





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