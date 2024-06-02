Sacha Boey için Kompany müjdesi!

Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, takımın yeni teknik direktörü Vincent Kompany ile birlikte yeniden forma şansı bulabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sacha Boey için Kompany müjdesi!
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02 Haziran 2024 14:43
Bayern Münih'te göreve getirilen teknik direktör Vincent Kompany, devre arası transfer edilen Sacha Boey için bir şans olabilir.

Kicker'de yer alan habere göre, Kompany'nin, Fransız futbolcuyu yakından tanıdığı ve Burnley döneminde transfer etmek istediği hatırlatıldı.

KENDİSİNİ KANITLMASI GEREKİYOR

Bu durum nedeniyle Boey'un yeni sezonda forma bulabileceği kaydedildi. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun hala kulüpte kendisini kanıtlaması gerektiği ifade edildi.

2 MAÇTA OYNADI

Galatasaray'dan geçen sezonun devre arası transfer döneminde 30 milyon euro ve bonuslarla Bayern Münih'e giden Sacha Boey, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Alman ekibinde şu ana kadar sadece 2 maçta süre bulabildi.

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