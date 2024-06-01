Haber Tarihi: 01 Haziran 2024 11:40 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 11:40

Yüzde 25 kira artışı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra kira artış oranı 2024

Konut kiralarında uygulanacak artışları yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin son tarih yaklaşırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artış sınırının uzatılmayacağını açıkladı. Kira artış sınırı uygulaması 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek, kira artışı TÜFE rakamlarına göre yapılabilecek. Peki, Yüzde 25 kira artışı kalktı mı, ne zaman bitecek?

Yüzde 25 kira artışı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra kira artış oranı 2024
Abone Ol
Geçtiğimiz yıl, kira fiyatlarındaki sert artış sonucu önlem alınmış ve temmuz ayından itibaren konut kira artışları yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış sınırı düzenlenmesinde geçtiğimiz yıl getirilen kira artış sınırı sona eriyor.

KİRA ARTIŞ SINIRI KALKIYOR MU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Şimşek merakla beklenen yüzde 25 sınırına ilişkin de konuştu.

Bakan Şimşek, kira sınırlamasına ilişkin "Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine o düzenleme yapılmıştı. Çok büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

KİRA ARTIŞ ORANI SINIRI 1 YIL SÜREYLE UZATILMIŞTI

2 Temmuz 2023'ten 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını bildirildi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Victor Nelsson, EURO 2024 sonrası gidici Transferler Victor Nelsson, EURO 2024 sonrası gidici
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un talebi belli oldu! Beşiktaş Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un talebi belli oldu!
Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2024 Transfer dönemi Gündem Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2024 Transfer dönemi
Beşiktaş'a Komşu'dan kanat: Despodov Beşiktaş Beşiktaş'a Komşu'dan kanat: Despodov
Yüzde 25 kira artışı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra kira artış oranı 2024 Gündem Yüzde 25 kira artışı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra kira artış oranı 2024
Mauro Icardi'den İtalyan kulübüne ret! Transferler Mauro Icardi'den İtalyan kulübüne ret!
Milli Takım'da sakatlık! Kadrodan çıkartıldı Milli Takım Milli Takım'da sakatlık! Kadrodan çıkartıldı
Erden Timur'dan sürpriz tercih! Kafaları karıştırdı... Galatasaray Erden Timur'dan sürpriz tercih! Kafaları karıştırdı...
Fenerbahçe'de Mourinho transferinin perde arkası! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mourinho transferinin perde arkası!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe ile anılan Talisca'dan olay paylaşım!
2
Ancelotti: "Bellingham, Arda Güler gibi değil"
3
Dursun Özbek'ten Jose Mourinho yorumu
4
Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu KAP'a bildirdi!
5
Federasyon başkanından Mourinho için Fenerbahçe sözleri
6
Fenerbahçe'de sağlık ekibi değişiyor!
7
Jose Mourinho Fenerbahçe'de

SON HABERLER

yukarı ok