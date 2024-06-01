Yüzde 25 kira artışı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra kira artış oranı 2024

Geçtiğimiz yıl, kira fiyatlarındaki sert artış sonucu önlem alınmış ve temmuz ayından itibaren konut kira artışları yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış sınırı düzenlenmesinde geçtiğimiz yıl getirilen kira artış sınırı sona eriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Şimşek merakla beklenen yüzde 25 sınırına ilişkin de konuştu.

Bakan Şimşek, kira sınırlamasına ilişkin "Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine o düzenleme yapılmıştı. Çok büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

2 Temmuz 2023'ten 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını bildirildi.