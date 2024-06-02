Beşiktaş'a yıldız isimden sevindiren haber

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a kadrosuna katmak istediği Stefan Savic'ten sevindiren haber geldi.

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Beşiktaş'a yıldız isimden sevindiren haber
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02 Haziran 2024 11:22
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta hedef tecrübeli bir stoper transferi gerçekleştirmek.

Beşiktaş bu doğrultuda ise Atletico Madrid ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Stefan Savic için harekete geçti.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Stefan Savic kendisine gelen Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmesi üzerine Beşiktaş yönetimi harekete geçti.

Siyah-Beyazlılar 33 yaşındaki Karadağlı savunmacıyla ve Atletico Madrid ile görüşme yapmaya hazırlanıyor.

33 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 33 resmi maça çıkan Stefan Savic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.

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