Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ücreti belli oldu

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin 10 yıllık Süper Lig şampiyonluğu hasretine son vermek için Türkiye'ye geliyor. Öte yandan Portekizli teknik adamın sarı-lacivertli ekipten alacağı ücret ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ücreti belli oldu
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02 Haziran 2024 09:39
Fenerbahçe'de seçimin konuşulduğu bir dönemde Jose Mourinho bombası patlamış ve şu anki Başkan Ali Koç'un, Portekizli hocayla 2+1 yıllık sözleşmeye imzasını attığı öğrenilmişti.

Aziz Yıldırım'ın da seçimi kazanması halinde Mourinho ile çalışacağını belirtmesinin ardından dün Sarı-Lacivertli kulüpten, tecrübeli hocayla görüşmelere başlandığı resmi olarak açıklandı.

Mourinho'nun takımın başına geçecek olması, Fenerbahçeli taraftarları ve camiayı oldukça heyecanlandırdı. Kanarya'nın projesinden çok etkilenen ve sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da şampiyonluk hedefleyen Mourinho, gittiği kulüplerin kupa hasretlerine de son vermişti.

EN SON 2014'TE YAŞADILAR...

Mou, 50 yıldır İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon olamayan Chelsea'yi 2005'te Ada'nın en büyüğü yaptı. Inter, onunla 45 yıl sonra 2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Real Madrid, 22 yıl sonra yani 2011'de İspanya Kral Kupası hasretine Mourinho ile son verdi. 15 yıldır kupa kazanamayan Roma'yı deneyimli çalıştırıcı, 2022'de Konferans Ligi şampiyonu yaptı ve İtalyan ekibine Avrupa'daki ilk kupasını kazandırdı. Mourinho, şimdi de en son 2014'te Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin, 10 yıllık şampiyonluk özlemine gelecek sezon son vermek için harekete geçecek.

YILLIK ÜCRETİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye imzayı atan Jose Mourinho'nun, 2 yıl için yardımcılarıyla birlikte toplamda 46 milyon Euro kazanacağı öne sürülmüştü. Mourinho, Kanarya'daki görev süresi boyunca bonuslar hariç senelik 10 milyon Euro kazanacak. Portekizli hocanın yardımcılarına ise toplamda yaklaşık 2 milyon Euro verilecek.

GÖRKEMLİ BİR İMZA TÖRENİ

Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin başına geçecek olması sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük yankı uyardırmıştı. SarıLacivertliler, benzer bir etkiyi Mourinho için düzenlenecek imza töreninde de yapmak istiyor. Portekizli teknik adam için Ülker Stadı'nda taraftarlara açık olacak görkemli bir organizasyon gerçekleşecek. Törenin, dünyanın birçok yerinde canlı yayınlanması bekleniyor. 

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