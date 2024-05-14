Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta 2024?

2023-2024 sezonu ZTK final karşılaşmasının ilk ismi Beşiktaş oldu. Türkiye Kupası final maçı detayları Karagümrük - Trabzonspor arasında gerçekleşecek maçın ardından 8 Mayıs günü kesinleşmiş olacak. Final maçı 23 Mayıs günü yapılacak.



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları ardından takımlar rövanş mücadelesinde forma giyiyor.



Yarı final ikinci maçı Beşiktaş - Ankaragücü arasında 7 Mayıs günü saat 20:30'da yapıldı. Beşiktaş rakibini 1-0 mağlup etti.



Diğer maç ise Karagümrük - Trabzonspor arasında 8 Mayıs günü saat 20:30'da olacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs tarihinde oynanacak. Maçın hangi stadda olacağı henüz belli olmadı.

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