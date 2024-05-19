Arda Turan'ın Beşiktaş'tan istediği iki isim!

Önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig için iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Eyüpspor, Beşiktaş'tan Onur Bulut ve Cenk Tosun'a kanca attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arda Turan'ın Beşiktaş'tan istediği iki isim!
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19 Mayıs 2024 11:16
Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, gelecek sezonun çalışmalarına başlarken gözüne Beşiktaş'tan iki ismi kestirdi.

CENK TOSUN VE ONUR BULUT SÜRPRİZİ

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul ekibi, siyah- beyazlılarla sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun'un ardından Onur Bulut'la da yakından ilgilenmeye başladı.

Eyüpspor'un kısa süre içerisinde Beşiktaş'a Onur için teklifte bulunabileceği kaydedildi.

İSTANBUL'DA KALMAYA SICAK BAKABİLİR

Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun ile de temaslar başlayacak.

Deneyimli golcünün siyah-beyazlılarla anlaşma sağlayamaması durumunda İstanbul'da kalmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor. 

 
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