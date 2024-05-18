Heidenheim farklı kazandı, Köln küme düştü

Bundesliga karşılaşmasında Heidenheim ağırladığı Köln'ü 4-1 yendi. Köln'ün matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Heidenheim farklı kazandı, Köln küme düştü
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18 Mayıs 2024 18:47
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 19:10
Bundesliga'nın son haftasında Heidenheim ile Köln karşı karşıya geldi. Heidenheim konuk ettiği Köln'ü 4-1 mağlup etti.

Heidenheim'a galibiyeti getiren golleri 16 ve 22. dakikalarda Eren Dinkçi, 36. dakikada Kevin Sessa ve 78. dakikada Jan-Niklas Beste, Köln'ün golünü 64. dakikada Steffen Tigges kaydetti.

Heidenheim bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltip sezonu 8. sırada tamamlarken, Köln ise 27 puanda kalıp sezonu 17. tamamlayarak küme düştü.

Köln, 2019-20 sezonundan bu yana Bundesliga'da mücadele ediyordu.

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