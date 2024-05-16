Haber Tarihi: 16 Mayıs 2024 14:54 - Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 14:54

Kripto Para yasası nedir, meclisten geçti mi? 2024

AKP kripto varlıkların tanımlanmasına ilişkin kanun teklifini bugün saat 15.30'da TBMM'ye sunacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugünkü teklif ile kripto varlıkların ilk kez yasal tanımının yapılmış olacağını söylemişti. Peki, Kripto Para yasası nedir, meclisten geçti mi?

Kripto Para yasası nedir, meclisten geçti mi? 2024
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AKP kripto varlıkların yasal tanımının yapılacağı kanun teklifini bugün TBMM başkanlığına sunacak.

AKP Grupbaşkanı Abdullah Güler, "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin ayrıntıları bugün saat 153.0'da TBMM'de düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugünkü teklif ile kripto varlıkların ilk kez yasal tanımının yapılmış olacağını söylemişti. Ayrıca bu düzenleme Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken şartların sonuncusunu da barındırıyor.

Kripto varlık, "Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklar" olarak tanımlanacak.

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.

Türkiye 40 standardının 39'u ile uyumlu. Kripto bu alandaki son eksiği de gidermeyi amaçlıyor.


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