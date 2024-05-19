Fenerbahçe'de derbiye özel hazırlık!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de maç gününe özel bir hazırlık planlanıyor.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Sarı-lacivertli futbolcuları derbiye Samandıra'dan aileleri ve taraftarlar yolcu edecek.
Samandıra'da toplanacak taraftarların tesislerden Seyrantepe'ye gidecek takım otobüsüne Kavacık Köprüsü'ne kadar konvoylarla eşlik edeceği belirtildi.
Futbolcuların ailelerinde Samandıra'ya gidip takıma destek olacağı, takıma moral vererek futbolcuları stada uğurlayacakları ifade edildi.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Sarı-lacivertli futbolcuları derbiye Samandıra'dan aileleri ve taraftarlar yolcu edecek.
Samandıra'da toplanacak taraftarların tesislerden Seyrantepe'ye gidecek takım otobüsüne Kavacık Köprüsü'ne kadar konvoylarla eşlik edeceği belirtildi.
Futbolcuların ailelerinde Samandıra'ya gidip takıma destek olacağı, takıma moral vererek futbolcuları stada uğurlayacakları ifade edildi.
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