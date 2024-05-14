Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024

Fenerbahçe başkanlık seçimi için 6 yıl sonra Ali Koç ve Aziz Yıldırım yeniden karşı karşıya geliyor. Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimlerinde aday olma kararı aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da yeniden adaylığını açıkladı.

Fenerbahçe tüzüğüne göre seçim tarihi Mayıs ayı içerisinde olmak zorunda. Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs'ta olacak.

Aday olduğunu açıklayan Sadettin Saran'ın, Ali Koç lehine adaylıktan çekilmesi sonrasında Ali Koç bir kez daha olacak.

Başkan adayları, adaylıklarını bu tarihten en az 7 gün önce YDK'ya noter tasdikli 500 imza ile bildirecek. Böylece en geç 18 Mayıs günü kimin aday olup olmadığı belli olacak.

Ali Koç yönetim kurulunda büyük değişime gidecek.

Koç, bir dönem Mehmet Ali Aydınlar'ın da listesinde bulunan Hamdi Akın'ı ve Saran'ın ekibinden Barış Göktürk'ü yönetimine alacak. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da ismi geçiyor.

Ali Koç, Galatasaray derbisinden sonra Anadolu'daki derneklerle bir araya gelip destek isteyecek.

Aziz Yıldırım'ın, eski ekibinden Mahmut Uslu, Abdullah Kiğılı ve İlhan Ekşioğlu dışında iş adamı Ferit Şahenk ile Ülker ailesinden bir ismi yönetim listesine alacağı öne sürüldü.

Yıldırım, liste bilgisini yalanladı. Murat Ülker ise yaptığı açıklamada, "Kimse bana böyle bir teklifte bulunmadı ve bunulamaz" dedi.

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 2018'deki seçimlerde büyük bir farkla kaybederek koltuğunu Ali Koç'a devretmişti. Haziran 2018'deki seçimlerde, toplam 20 bin 736 geçerli oy kullanıldı. Bu oyların 16 bin 92'si Ali Koç'a, 4 bin 644'ü ise Aziz Yıldırım'a gitti.