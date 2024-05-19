Fenerbahçe'de hücum soldan!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde ataklarını daha çok sol taraftan geliştirmeye çalışacak.
Hakim Ziyech'in savunma yardımını yetersiz olarak analiz eden teknik heyet, Galatasaray sağ beki Kaan Ayhan'a yüklenecek.
Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu ile ikili bindirmeler yapacak olan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan bu üçgene dahil olacak. Fred de Ferdi Kadıoğlu'nu sık sık savunma arkasına kaçırmak için ara pasları deneyecek.
Hakim Ziyech'in savunma yardımını yetersiz olarak analiz eden teknik heyet, Galatasaray sağ beki Kaan Ayhan'a yüklenecek.
Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu ile ikili bindirmeler yapacak olan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan bu üçgene dahil olacak. Fred de Ferdi Kadıoğlu'nu sık sık savunma arkasına kaçırmak için ara pasları deneyecek.