19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri: İstanbul, Ankara, İzmir

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na yaklaşırken, coşku dolu kutlamalar da hazırlanıyor. Bu özel günde İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda Simge Sağın, Edis, Güneş ve daha birçok ünlü sanatçı sahne alacak!



Maltepe'de 3 Günlük Konser Maratonu!



17 Mayıs: Simge, Selin, Çağan Şengül ve Berkay Altuntay

18 Mayıs: Pera, Skapova, Can Koç, Al'York ve Arem Özgüç & Arman Aydın

19 Mayıs: Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere

Konser Detayları:



Yer: İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı

Tarih: 17-18-19 Mayıs

Saat: 13:30

Diğer Şehirlerde de Kutlamalar Var!



19 Mayıs coşkusu sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde yaşanacak. Gençler ve sporcular çeşitli etkinliklerde yer alarak bu özel günü kutlayacak.

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