Haber Tarihi: 16 Mayıs 2024 18:45 - Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 18:45

19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri: İstanbul, Ankara, İzmir

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında belediyelerin yapacağı konser programları merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta?

19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri: İstanbul, Ankara, İzmir
Abone Ol
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na yaklaşırken, coşku dolu kutlamalar da hazırlanıyor. Bu özel günde İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda Simge Sağın, Edis, Güneş ve daha birçok ünlü sanatçı sahne alacak!

Maltepe'de 3 Günlük Konser Maratonu!

17 Mayıs: Simge, Selin, Çağan Şengül ve Berkay Altuntay
18 Mayıs: Pera, Skapova, Can Koç, Al'York ve Arem Özgüç & Arman Aydın
19 Mayıs: Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere
Konser Detayları:

Yer: İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı
Tarih: 17-18-19 Mayıs
Saat: 13:30
Diğer Şehirlerde de Kutlamalar Var!

19 Mayıs coşkusu sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde yaşanacak. Gençler ve sporcular çeşitli etkinliklerde yer alarak bu özel günü kutlayacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

ALG Spor'da yeniden Hilmi Bugüner dönemi Futbol ALG Spor'da yeniden Hilmi Bugüner dönemi
Manchester City'e Ederson'dan kötü haber Manchester City Manchester City'e Ederson'dan kötü haber
Fenerbahçe'de Stefano Pioli sesleri! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Stefano Pioli sesleri!
Kızıl Goncalar ne zaman final yapacak? Gündem Kızıl Goncalar ne zaman final yapacak?
Thomas Meunier'e Atletico Madrid kancası! Trabzonspor Thomas Meunier'e Atletico Madrid kancası!
Beşiktaş'a Alman kanat: Jan-Niklas Beste Beşiktaş Beşiktaş'a Alman kanat: Jan-Niklas Beste
e-YÖKDİL 2024/3 sınav yerleri açıklandı mı? Gündem e-YÖKDİL 2024/3 sınav yerleri açıklandı mı?
PFDK'den kulüp ve teknik direktörlere ceza! Galatasaray PFDK'den kulüp ve teknik direktörlere ceza!
Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk kimdir? Gündem Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk kimdir?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mauro Icardi: "Galatasaray'da çok mutluyum!"
2
Emenike'den OLAY paylaşımlar
3
Derbinin hakemi açıklandı: Arda Kardeşler
4
Bayern Münih'ten flaş Thomas Tuchel kararı
5
Berkan Kutlu, Galatasaray'a tam 12 milyon euro kazandırdı
6
Galatasaray taraftarlarından derbiye özel koreografi
7
Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'na çok yakın

SON HABERLER

yukarı ok