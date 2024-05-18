Gedson üçüncü golünü kaydetti

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, bu sezon üçüncü golünü kaydetti.
İkinci yarının başında Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine oyuna dahil olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 50. dakikada şık bir gole imza attı.
Gedson Fernandes, bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve 3-0 mağlup ettikleri maçlarda da birer kez fileleri havalandırmıştı.
Siyah-beyazlı takımın mücadeledeki ikinci golünü atan Vincent Aboubakar ise bu sezon 5'i ligde olmak üzere 12. kez fileleri havalandırdı.
İkinci yarının başında Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine oyuna dahil olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 50. dakikada şık bir gole imza attı.
Gedson Fernandes, bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve 3-0 mağlup ettikleri maçlarda da birer kez fileleri havalandırmıştı.
Siyah-beyazlı takımın mücadeledeki ikinci golünü atan Vincent Aboubakar ise bu sezon 5'i ligde olmak üzere 12. kez fileleri havalandırdı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU