Gedson üçüncü golünü kaydetti

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gedson üçüncü golünü kaydetti
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18 Mayıs 2024 22:10
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, bu sezon üçüncü golünü kaydetti.

İkinci yarının başında Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine oyuna dahil olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 50. dakikada şık bir gole imza attı.

Gedson Fernandes, bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve 3-0 mağlup ettikleri maçlarda da birer kez fileleri havalandırmıştı.

Siyah-beyazlı takımın mücadeledeki ikinci golünü atan Vincent Aboubakar ise bu sezon 5'i ligde olmak üzere 12. kez fileleri havalandırdı.

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