18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-377'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-275'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-047'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Kocaeli'de Ertuğrul Doğan'ın arabasına saldırı

Kocaelispor maçı sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı gerçekleştirildi.

calendar 18 Ocak 2026 21:03
Haber: Sözcü
Kocaeli'de Ertuğrul Doğan'ın arabasına saldırı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına, Kocaelispor karşılaşmasının ardından saldırıda bulunuldu. Çevik kuvvet ekipleri aracın etrafını sardı ve güvenlik koridoru oluşturdu.

Maçın sona ermesinin ardından Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'ndan çıkış gerçekleştiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın içinde bulunduğu araçlara Kocaelili taraftarlar tarafından yumruklu saldırıda bulundu.


Olayda Başkan Doğan'ın koruma ekibi saldırıyı gerçekleştirenleri etkisiz hale getirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Başkanın aracı yol ortasında çevik kuvvet tarafından durdurulup güvenlik çemberine alındı.

Taraftarlar dağılana kadar bekletilen araç, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yola devam etti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
