18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-266'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-164'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Emre Belözoğlu'ndan Szalai için veda sözleri

Kasımpaşa'nın teknik patronu Emre Belözoğlu, Attila Szalai için veda sinyalleri verdi.

calendar 18 Ocak 2026 18:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu'ndan Szalai için veda sözleri
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, 3 puan için oynadıklarını ancak gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Antalyaspor karşısında çok önemli bir mücadeleye çıktıklarını belirten Emre Belözoğlu, "Kazanmak, 3 puan için sahaya çıktığımız bir maçtı. İlk yarıda rahatlıkla 2-0'ı, 3-0'ı bulabilirdik. Bizim adımıza talihsizlik. Rakip tabii ki benim eski takımımım. Güçlü yönlerini, zayıf yönlerini bildiğim için ilk yarıda özellikle maçı koparabilecek pozisyonlar geldiğinde 1-0, 2-0 yapsak çok daha başka bir senaryoyla ikinci yarıya çıkabilirdik." diye konuştu.


İkinci yarıda ilk 30 dakikalık bölümünde hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan Belözoğlu, "O dönemde Antalyaspor daha iyi oynadı. Hatta çok net pozisyona girdiler. Ligde maç kazanmak kolay değil. Ama bugün Antalyaspor ikili averajda bizim önümüzde. Elimizden geldiğince bazı şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. 3 tane beraberlik, 1 de Galatasaray mağlubiyeti var ama bugün kazanamadığımız için üzgünüm. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı ama çok içgüdüsel hareket ettiklerinde oyuncularda birazcık karmaşa oluyor. Bundan da memnun değilim. Nasıl bir tevafuksa da geldiğimizden beri dördüncü maça çıktık. Pazar, cuma oynayan tek takım biziz. Bizim dışımızda kimse böyle bir fikstür oynamadı. Önümüze bakacağız. İç sahada minimum 6 maç kazanmak istiyoruz. Deplasmanda da 3-4 galibiyet alabilirsek hedefimiz net bir şekilde 8-9-10'lu galibiyetlere ulaşmak. Bunu da yapabilecek güçte ve kalitede olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BECAO ÇOK DEĞERLİ AMA OYNAMIYOR"

Önemli oyuncuları transfer ettiklerini anlatan Emre Belözoğlu, "Bunlar 4-5 aydır futbol oynamayan oyuncular. Bizim onları hazırlamamız gerekiyor. Oyuncular hemen geldi, oynayacaklar gibi bir algının oluşması bize çok fayda sağlamayacaktır. Becao bizim için çok değerli bir oyuncu. O da ne yazık ki uzun zamandır oynamıyor. Tüm oyuncularım hazır olduklarında çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum." dedi.

"SZALAI İLE İLGİLİ KARAR ALABİLİRİZ"

Belözoğlu, "Szalai'nin performansı bizim adımıza geldiğimiz günden beri ne yazık ki beklentimizin altında. Onunla alakalı bir karar alma durumumuz önümüzdeki hafta olabilir ama bununla alakalı net bir yere varmadık. Transfer dönemi dinamik, kararlar olabilir." ifadelerini kullandı.

"GOL ATAMAMAK ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Belözoğlu, ligde son 4 maçta gol atamamalarıyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bugün pozisyon ürettik ama atamadık. Maç kazanmak bence daha değerli. Beraberlikler, mağlubiyetler çok rahatsız olduğum durumlar. Kendince kurallar içinde her zaman kazanma odaklı yaşadım. Bugün de kazanmak için oynadık. İlk yarıda ve son 10 dakikada kazanma oyunu vardı. Gol atamamak, ikinci ve üçüncü bölge planlar yapan bir teknik adam adına üzüntü verici. Toparlayacağız. Ben takıma güveniyorum. Oyuncularıma inanıyorum. Her zaman onların yanında olacağım. Sonuçlar ne olursa olsun bu böyle olacak, değişmeyecek."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
