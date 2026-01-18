18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-274'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-172'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Göztepe Başkanı Ankersen: "Hedef Avrupa!"

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, "Ortak bir hedefimiz var. Avrupa'ya gitme hakkını kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi.

calendar 18 Ocak 2026 20:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Göztepe Başkanı Ankersen: 'Hedef Avrupa!'
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Rasmus Ankersen, ligin ilk yarısını dördüncü sırada tamamladıklarını belirterek, Avrupa'ya gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ankersen, kulübün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısını harika geçirdiklerini dile getirerek takımın ara dönemde iyi hazırlandığını ve istedikleri yeni oyuncuları kadrolarına kattıklarını ifade etti.

Ankersen, şunları aktardı:


"Bence sezonun ikinci yarısı için saldırmaya hazırız. Ortak bir hedefimiz var. Avrupa'ya gitme hakkını kazanmak için mücadele edeceğiz. Kolay olmayacak. Yolda bazı engellerle karşılaşacağız. Önemli olan sezonun ikinci bölümüne, son birkaç yıldır hissettiğimiz ve gösterdiğimiz birliktelik ruhuyla başlamamız. Birlikte pek çok önemli anı paylaştık. Uzun yıllardan sonra ilk kupa yarı finalinden, Romulo'nun satışına kadar Göztepe'yi gerçekten saygı duyulan ve güvenebileceğimiz bir kulüp haline getirmek için çalıştık."

Ankersen, geçen sezon kazanamadıkları 11 maç ve o zorlu dönemde taraftarların, oyuncuların ve teknik ekip arasında birliktelik ruhunu hissettiğini, o birlikteliğin, başarının anahtarı olacağını kaydetti.

Göztepe taraftarlarına seslenen Ankersen, "Sezonun ikinci bölümünde bu birliktelik ruhuyla saldırın. Çünkü bunu yaparsak, istediğimiz hedeflere ulaşma konusunda çok güçlü bir şansımız olacağını düşünüyorum. Herkese bol şans diliyorum. Pazartesi akşamı stadyumda sizi görmeyi dört gözle bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
