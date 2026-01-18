18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-262'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-160'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-289'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka ikinci tura yükseldi

Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, ikinci tura yükseldi.

18 Ocak 2026
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka ikinci tura yükseldi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, ikinci tura kaldı.

Melbourne kentindeki turnuvanın ilk günü, akşam seansında oynanan ilk tur maçlarıyla tamamlandı.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, Avustralyalı Adam Walton'ı 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi.


ABD'li Jenson Brooksby karşısında korta çıkan Kazak Alexander Bublik (10), 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.

Büyük Britanyalı Cameron Norrie (26) ise Fransız Benjamin Bonzi'yi 3-2'lik (6-0, 6-7, 4-6, 6-3, 6-4) skorla geçerek yoluna devam etti.

- Sabalenka ikinci turda

İkisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu elde eden Sabalenka, Fransız Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah önünde 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.

Taylandlı Mananchaya Sawangkaew ile karşılaşan Büyük Britanyalı Emma Raducanu (28), 2-0 (6-4, 6-1) galip gelerek üst tura çıktı.

Sırp Olga Danilovic ise ABD'li Venus Williams'ı 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Avustralya Açık'a 45 yaşında katılan Williams, turnuvanın ana tablosunda mücadele eden en yaşlı kadın tenisçi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
