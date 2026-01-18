Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka ikinci tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, ikinci tura kaldı.
Melbourne kentindeki turnuvanın ilk günü, akşam seansında oynanan ilk tur maçlarıyla tamamlandı.
Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, Avustralyalı Adam Walton'ı 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi.
ABD'li Jenson Brooksby karşısında korta çıkan Kazak Alexander Bublik (10), 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.
Büyük Britanyalı Cameron Norrie (26) ise Fransız Benjamin Bonzi'yi 3-2'lik (6-0, 6-7, 4-6, 6-3, 6-4) skorla geçerek yoluna devam etti.
- Sabalenka ikinci turda
İkisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu elde eden Sabalenka, Fransız Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah önünde 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.
Taylandlı Mananchaya Sawangkaew ile karşılaşan Büyük Britanyalı Emma Raducanu (28), 2-0 (6-4, 6-1) galip gelerek üst tura çıktı.
Sırp Olga Danilovic ise ABD'li Venus Williams'ı 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Avustralya Açık'a 45 yaşında katılan Williams, turnuvanın ana tablosunda mücadele eden en yaşlı kadın tenisçi oldu.
