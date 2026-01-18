18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-267'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-165'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Edin Dzeko için sürpriz transfer gelişmesi!

Schalke, Fiorentina forması giyen Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor. Alman ekibi, transfer için 39 yaşındaki futbolcu ile görüşmelerine devam ediyor.

calendar 18 Ocak 2026 12:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Edin Dzeko için sürpriz transfer gelişmesi!
Fenerbahçe'den sonra gittiği Fiorentina'da aradığını bulamayan Edin Dzeko için transfer iddiası gündeme geldi.

SCHALKE İLE GÖRÜŞME

Sky'da yer alan habere göre, Almanya Bundesliga II'de lider durumda bulunan Schalke, Dzeko ile ilgileniyor.

Alman ekibinin, Dzeko ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.

15 YIL SONRA GERİ DÖNEBİLİR!


Fiorentina'dan ayrılmak ve düzenli forma şansı bulmak isteyen Dzeko, Almanya'da daha önce Wolfsburg forması giymişti. Deneyimli golcü, Schalke ile anlaşma sağlaması durumunda 15 yıl aradan sonra Almanya'ya geri dönecek.

FRANSA'DAN DA TALİBİ VAR

Öte yandan L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris FC'nin de Dzeko ile ilgilendiği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Fiorentina forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Dzeko, 2 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
