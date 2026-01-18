Edin Dzeko için sürpriz transfer gelişmesi!

Fenerbahçe'den sonra gittiği Fiorentina'da aradığını bulamayan Edin Dzeko için transfer iddiası gündeme geldi.Sky'da yer alan habere göre, Almanya Bundesliga II'de lider durumda bulunan Schalke, Dzeko ile ilgileniyor.Alman ekibinin, Dzeko ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.Fiorentina'dan ayrılmak ve düzenli forma şansı bulmak isteyen Dzeko, Almanya'da daha önce Wolfsburg forması giymişti. Deneyimli golcü, Schalke ile anlaşma sağlaması durumunda 15 yıl aradan sonra Almanya'ya geri dönecek.Öte yandan L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris FC'nin de Dzeko ile ilgilendiği yazıldı.Fiorentina forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Dzeko, 2 kez ağları havalandırdı.