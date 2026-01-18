18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-265'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-163'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Crystal Palace'ta Glasner ile ayrılık yükleniyor!

Crystal Palace, daha önce sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Oliver Glasner ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

calendar 18 Ocak 2026 13:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Crystal Palace, teknik direktör Oliver Glasner ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Sky'da yer alan habere göre, Glasner'in, cumartesi günü Sunderland mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamaların kulüp yönetimini kızdırdığı belirtildi.

Glasner, Sunderland maçı sonrası yaptığı açıklamada, kulübün transfer politikasını eleştirmiş ve "Tamamen tek edildiklerini." söylemişti.


Avusturyalı teknik adam, "Çok fazla oyunu oynatamıyorum. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve bu durum haftalardır devam ediyor! Kadromuzda 12, 13 oyuncu var ve hiçbir destek görmüyoruz." diye konuşmuştu.

Takım kaptanı Marc Guehi ile ilgili çıkan Manchester City ile anlaşma haberlerine de tepki gösteren Glasner, "En kötüsü, Premier Lig maçından bir gün önce kaptanımızı satmak! Bunu hiç anlamıyorum." diye konuştu.

Crystal Palace yönetimi, bu açıklamaların ardından Glasner ile yollarını ayırmayı planlıyor. 51 yaşındaki teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada sezon sonunda Crystal Palace'taki görevinden ayrılacağını söylemişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
