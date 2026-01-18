Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması!

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.



PREMIER LİG'DEN İKİ YILDIZ



beIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe'nin forvet transferi listesinde Premier League'den iki isim var. Birisi Crystal Palace'dan Jean-Philippe Mateta, diğeriyse Totthenam'dan Mathys Tel.



ÖNCELİKLİ HEDEF NUNEZ

Forvet konusunda şu an için öncelik Nunez'de. Henüz iki isimle alakalı de bir girişimde bulunulmuş değil. Nunez'de istenilen anlaşma olmadığı takdirde Mateta ve Tel için girişimlerde bulunulabilir.Öte yandan Mateta ile İtalya devi Juventus'da ilgileniyor.Sarı-lacivertliler, ayrıca yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak Juventus'a imza atan Jonathan David'i de gündeminde tutuyor.Bir yandan da transferde yapılacak ilk hamleler gidecek oyuncularla olacak. Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski'nin ayrılığının ardından gelecek isimler konusunda da daha somut adımlar atılabilecek.