18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-270'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-167'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması!

Fenerbahçe'de forvet için ilk hedef Darwin Nunez olurken, anlaşma sağlanamazsa Premier Lig'den Mateta ve Mathys Tel seçenekleri devreye girecek.

calendar 18 Ocak 2026 11:53 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 12:03
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması!
Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 

PREMIER LİG'DEN İKİ YILDIZ

beIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe'nin forvet transferi listesinde Premier League'den iki isim var. Birisi Crystal Palace'dan Jean-Philippe Mateta, diğeriyse Totthenam'dan Mathys Tel.

ÖNCELİKLİ HEDEF NUNEZ



Forvet konusunda şu an için öncelik Nunez'de. Henüz iki isimle alakalı de bir girişimde bulunulmuş değil. Nunez'de istenilen anlaşma olmadığı takdirde Mateta ve Tel için girişimlerde bulunulabilir.

Öte yandan Mateta ile İtalya devi Juventus'da ilgileniyor.

JONATHAN DAVID DE LİSTEDE

Sarı-lacivertliler, ayrıca yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak Juventus'a imza atan Jonathan David'i de gündeminde tutuyor.

ÖNCE AYRILIK SONRA TAKVİYE

Bir yandan da transferde yapılacak ilk hamleler gidecek oyuncularla olacak. Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski'nin ayrılığının ardından gelecek isimler konusunda da daha somut adımlar atılabilecek.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.