18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-377'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-275'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-047'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

İrfan Can Kahveci: "Hedefim Fenerbahçe'ye dönmek"

Fenerbahçe'den ligin ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, hedefinin sarı-lacivertlilere dönmek olduğunu söyledi.

18 Ocak 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İrfan Can Kahveci: 'Hedefim Fenerbahçe'ye dönmek'






Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, İstanbul ekibinde ilk maçına çıktı.

Antalyaspor karşılaşmasında maça ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, 62 dakikada sahada kaldı ve bu dakikada oyundan çıktı.

Milli futbolcu, bu maçın ardından Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK"


Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı bırakılan ve o tarihten bu yana ilk kez sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, "Yeniden sahalardasın, neler hissediyorsun?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Özlemişim. İnşallah her şey daha da iyi, güzel olacak." dedi.

HEDEFLERİ İÇİN AÇIKLAMA

Sezonun ikinci yarısı için hedefi sorulan İrfan Can Kahveci, "Hedefim Milli Takım kadrosunda olabilmek, Dünya Kupası'na katılabilmek. İnşallah Dünya Kupası'ndan sonra da Fenerbahçe'ye geri dönebilmek." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'den sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci'nin, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
