19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-076'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-174'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-275'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-049'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Skriniar: "Taktik değiştirdik, sonucu aldık"

Alanyaspor karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, devre arasında yapılan taktik değişikliğinin ve takımın karakterinin galibiyette belirleyici olduğunu vurguladı.

calendar 18 Ocak 2026 22:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Alanyaspor'a karşı 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve zirvede farkı 1'e indirdi.
 
Maçın ardından Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.
 
"TAKTİK DEĞİŞTİRDİK, SONUCU ALDIK"
 
Devre arasında taktik değşikliğine gittiklerini söyleyen Skriniar, "Çok önemli bir galibiyetti. Bazen en iyi performansı gösteremezsiniz. En iyi oyunu oynayamazsınız. Karakterimiz bu, maçı döndürmeyi başardık. İlk devre sonunda içerde konuştuk. Hocamız da gerekenleri söyledi. Taktik değiştirdik ve sonucu aldık. En iyi halinizde olmasanız da kazanmanız gerekir. Biz de bunu başardık." ifadelerini kullandı.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
