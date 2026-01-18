Kürekte sezonun şampiyonu Fenerbahçe

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve 2026 yılı kürek sezonu açılışının yapıldığı Türkiye Salon Kürek Şampiyonası yarışları tamamlandı. Şampiyonada 2026 yılı büyükler şampiyonu kadınlar ve erkeklerde Fenerbahçe oldu.18 Ocak 2025 Pazar günü yapılan 2026 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası nefes kesen yarışlara sahne oldu. Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden 32 kulüp ve 594 sporcu, şampiyonluk için mücadele etti. 10 kategoride gerçekleştirilen yarışlar sonucunda sezonun şampiyonları belli oldu.Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar kategorisinde 2026 yılı şampiyonluğuna ulaşan ekip Fenerbahçe olurken, genel sıralamada Büyük Erkeklerde Galatasaray ikinci, TED Edirne Koleji Spor Kulübü üçüncü; Büyük Kadınlarda ise Altınboynuz ikinci, Winka Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.23 Yaş Altı Erkekler şampiyonluğunu yine Fenerbahçe elde ederken, U23 Kadınlarda ise Galatasaray şampiyonluğu elde eden kulüp oldu. 19 yaş altı erkeklerde TED Edirne Koleji Spor Kulübü, 19 yaş kadınlarda Fenerbahçe, 17 yaş altı erkeklerde Galatasaray, 17 yaş altı kadınlarda Alarga Spor Kulübü, 15 yaş altı erkeklerde Fenerbahçe 15 yaş altı kadınlarda ise VLegends Spor Kulübü şampiyonluk elde elden kulüpler oldu.Düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupalar, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sporcu ve kulüp yetkililerine takdim edildi.2026 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda elde edilen genel sonuçlar şu şekilde yer aldı:2026 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası Genel Sonuçları1. Fenerbahçe – 12 Puan2. Galatasaray – 15 Puan3. TED Edirne Koleji Spor Kulübü -19 Puan1. Fenerbahçe – 8 Puan2. Altınboynuz – 30 Puan3. Winka – 38 Puan1. Fenerbahçe – 6 Puan2. Galatasaray – 19 Puan3. Boğaziçi Üniversitesi -43 Puan1. Galatasaray – 6 Puan2. Boğaziçi Üniversitesi – 21 Puan3. 1779 Kürek Spor Kulübü – 41 Puan1. TED Edirne Koleji Spor Kulübü – 10 Puan2. Galatasaray – 12 Puan3. Fenerbahçe – 33 Puan1. Fenerbahçe – 17 Puan2. Galatasaray – 39 Puan3. Kocaeli Sümerspor Kürek – 57 Puan1. Galatasaray – 14 Puan2. Beşiktaş – 23 Puan3. Fenerbahçe – 27 Puan1. Alarga Spor Kulübü – 17 Puan2. Fenerbahçe – 18 Puan3. Galatasaray – 43 Puan1. Fenerbahçe – 13 Puan2. Galatasaraay – 25 Puan3. VLegends Spor Kulübü – 31 Puan1. VLegends Spor Kulübü – 19 Puan2. Fenerbahçe – 28 Puan3. Hereke Nuh Çimento – 36 Puan