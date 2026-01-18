Atletico Madrid, Galatasaray öncesi kazandı

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 1-0'lık skorla kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
ATLETICO MADRID FORM YAKALADI
Ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayan Atletico Madrid, ouanını 41'e yükseltti. Son 5 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Alaves ise 19 puanda kaldı.
ATLETICO'NUN SIRADAKİ DURAĞI İSTANBUL
Atletico Madrid, çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak. Ardından ligde Mallorca'yı konuk edecek. Alaves ise Betis'i ağırlayacak.
