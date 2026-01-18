Wagner Pina: 'Nwaiwu iyi anlaşma, çok önemli oyuncu'

Trabzonspor'un Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Wagner Pina, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
Pina, "Rakibimiz maça avantajlı başladı, ilk golü onlar buldu ama işler istediğimiz gibi gitmese de oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bugün iyi bir oyun oynadık. Gelen galibiyet golüyle de kazandık. Kazanmayı hak ettik." sözleriyle maçı değerlendirdi.
Yeni transfer Nwaiwu hakkında gelen soruya Pina, "Nwaiwu genç ve önemli bir oyuncu. Kulübümüz adına iyi bir anlaşma. Çabuk adapte oldu. Takım da onu çok çabuk içine aldı." cevabını verdi.
