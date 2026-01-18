Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kısa bir süre önce İstanbul'a getirdiği ancak daha sonra Almanya'ya dönmek zorunda kalan Can Armando Güner için yeni bir hamle yaptı.
Alman basınından Sky'ın haberine göre Can Armando Güner, Galatasaray ile 2030 yılına kadar geçerli olacak sözleşme için sözlü olarak anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın yaz aylarından itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Galatasaray'ın 200 bin euroluk yetiştirme bedeli ödeyeceğinin altı çizildi.
GALATASARAY HEMEN İSTİYOR
Öte yandan Galatasaray'ın, 18 yaşındaki genç kanat oyuncusunu kış transfer döneminde kadrosuna katmak için Mönchengladbach ile görüştüğü belirtildi. Kısa bir süre içerisinde Alman ekibinin yetkilileri ile yeniden temas kurulacağı vurgulandı.
Galatasaray'ın bu transferi hemen gerçekleştirmek için Mönchengladbach'a 200 bin Euro, 50 bin euro bonus ve bir sonraki satıştan %10 pay teklif ettiği belirtildi. Mönchengladbach'ın ise 500 bin euro ve sonraki satıştan %25 pay istediği hatırlatıldı.
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Asıl mevkisi sağ kanat olan Can Armando Güner; sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. 1.78 boyundaki Arjantin ve Türk asıllı Alman futbolcu, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımıyla 14 maçta 4 gol ve 3 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncunun Alman kulübüyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.
Alman basınından Sky'ın haberine göre Can Armando Güner, Galatasaray ile 2030 yılına kadar geçerli olacak sözleşme için sözlü olarak anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın yaz aylarından itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Galatasaray'ın 200 bin euroluk yetiştirme bedeli ödeyeceğinin altı çizildi.
GALATASARAY HEMEN İSTİYOR
Öte yandan Galatasaray'ın, 18 yaşındaki genç kanat oyuncusunu kış transfer döneminde kadrosuna katmak için Mönchengladbach ile görüştüğü belirtildi. Kısa bir süre içerisinde Alman ekibinin yetkilileri ile yeniden temas kurulacağı vurgulandı.
Galatasaray'ın bu transferi hemen gerçekleştirmek için Mönchengladbach'a 200 bin Euro, 50 bin euro bonus ve bir sonraki satıştan %10 pay teklif ettiği belirtildi. Mönchengladbach'ın ise 500 bin euro ve sonraki satıştan %25 pay istediği hatırlatıldı.
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Asıl mevkisi sağ kanat olan Can Armando Güner; sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. 1.78 boyundaki Arjantin ve Türk asıllı Alman futbolcu, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımıyla 14 maçta 4 gol ve 3 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncunun Alman kulübüyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.