Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kısa bir süre önce İstanbul'a getirdiği ancak daha sonra Almanya'ya dönmek zorunda kalan Can Armando Güner için yeni bir hamle yaptı.Alman basınındanBu anlaşmanın yaz aylarından itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Galatasaray'ın 200 bin euroluk yetiştirme bedeli ödeyeceğinin altı çizildi.Öte yandan Galatasaray'ın, 18 yaşındaki genç kanat oyuncusunu kış transfer döneminde kadrosuna katmak için Mönchengladbach ile görüştüğü belirtildi. Kısa bir süre içerisinde Alman ekibinin yetkilileri ile yeniden temas kurulacağı vurgulandı.hatırlatıldı.Asıl mevkisi sağ kanat olan Can Armando Güner; sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. 1.78 boyundaki Arjantin ve Türk asıllı Alman futbolcu, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımıyla 14 maçta 4 gol ve 3 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncunun Alman kulübüyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.