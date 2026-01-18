19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-070'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-168'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-269'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Galatasaray için Can Armando Güner iddiası; anlaşma

Galatasaray'ın, Haziran ayında Mönchengladbach ile sözleşmesi bitecek Can Armando Güner ile anlaştığı öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kısa bir süre önce İstanbul'a getirdiği ancak daha sonra Almanya'ya dönmek zorunda kalan Can Armando Güner için yeni bir hamle yaptı.

Alman basınından Sky'ın haberine göre Can Armando Güner, Galatasaray ile 2030 yılına kadar geçerli olacak sözleşme için sözlü olarak anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın yaz aylarından itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Galatasaray'ın 200 bin euroluk yetiştirme bedeli ödeyeceğinin altı çizildi.

GALATASARAY HEMEN İSTİYOR

Öte yandan Galatasaray'ın, 18 yaşındaki genç kanat oyuncusunu kış transfer döneminde kadrosuna katmak için Mönchengladbach ile görüştüğü belirtildi. Kısa bir süre içerisinde Alman ekibinin yetkilileri ile yeniden temas kurulacağı vurgulandı.


Galatasaray'ın bu transferi hemen gerçekleştirmek için Mönchengladbach'a 200 bin Euro, 50 bin euro bonus ve bir sonraki satıştan %10 pay teklif ettiği belirtildi. Mönchengladbach'ın ise 500 bin euro ve sonraki satıştan %25 pay istediği hatırlatıldı.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Asıl mevkisi sağ kanat olan Can Armando Güner; sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. 1.78 boyundaki Arjantin ve Türk asıllı Alman futbolcu, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımıyla 14 maçta 4 gol ve 3 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncunun Alman kulübüyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.