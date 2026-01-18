18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-267'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-165'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Fatih Tekke: "Yeni oyuncu bekliyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kocaelispor galibiyetinin ardından konuştu.

calendar 18 Ocak 2026 19:41 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 20:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke: 'Yeni oyuncu bekliyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanında 2-1 kazandı ve 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.
 
Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke konuştu.
 
Yeni transferleri Chibuike Nwaiwu hakkında konuşan Tekke, "Geri dönmek güzel, son dakika Allah'ın lütfu. İlk yarı iyi oynadık ancak ikinci yarı için bunu söyleyemem. Kocaelispor iyi takım, zor bir maç oynadık ve kazandık. Yeni aldığımız stoper çok iyi oynadı. Yavaş yavaş daha iyi olacağımız temenni ediyorum." dedi.
 
Kasımpaşa öncesi takıma yeni bir ismin katılabileceğinden bahseden Tekke "Ernest Muçi'nin istek ve arzusu çok iyi ama istediğimiz seviyede değil, ona da söyledim. Savunma anlamında iyi işler yapmamız lazım. Allah'a şükür 3 puan aldık, yoksa başka şeyler konuşulurdu. Bizim camiayı biliyorsun. Cuma yine zor bir maçımız var. Kasımpaşa maçına yeni bir oyuncunun yetişmesini bekliyoruz ama biliyorsunuz transfer zor." ifadelerini kullandı.
Tekke, Kocaeli'nin Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri olduğunu dile getirerek, "Hiç beklemediğimiz bir anda açıkçası Allah'ın lütfu Muçi'nin attığı şutla 2-1 galip bitirdik. Maç berabere daha çok kokan, hatta bazı anlarda belki Kocaeli'nin lehine kokar gibi oldu. Bu da olabilirdi. Bizim oyunu kontrolde tutabilmemiz için basit top kayıplarının olmaması gerekiyor. Genel hatlarıyla istek, arzu, giren, çıkan herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Bugün de Allah'a çok şükür galip geldik. İkinci yarıya galip gelerek başlamak bizim için çok değerliydi." diye konuştu. 

- "Ligde 1 ve 4 arasında konumlanırsak bizim için bu gençlerle beraber gayet iyi"

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA


Bir gazetecinin "Size göre oyununuzda eksiklik gördüğünüz yerler neler? Yabancı sayısını eşitlemek için bazı oyuncularla sözleşme dondurma ya da ayrılık yaşamak gibi planınız olabilir mi?" sorusu üzerine Tekke, bugün de rakibi şaşırtan bir konumlamayla başladıklarını kaydetti.

Oynadıkları şekilleri oyuncuların kafalarına yerleştirdiğini aktaran Tekke, ama bunların her birinin tekrara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Tekke, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Oyuncularımı tebrik ederim ama oyun olarak beklediğim seviyenin çok altındayız. Onu söyleyeyim. Bizim kalitemizdeki takımların basit top kayıplarının olmaması lazım. Olabilir ama bu kadar çok olmaması lazım. Ne sorunlarımız var, onları çok net biliyoruz. Transfer konusunda başkanımız, yönetim kurulumuz, izleme ekibimiz, scout, bizler, yardımcılarım, bütün ekip 10 aydır, 11 aydır hemen hemen oyuncu izliyoruz. Trabzonspor'un faydasına, oyununa, yapısına, mali yapısına en uygun, en faydalı kim olacak seçenekleri çıkartıyoruz. Bu bazen nokta transfer dediğimiz oyuncu olsun istiyoruz. Bazen olmayabiliyor. Oyuncu tercih etmiyor, bir sürü parametreleri var. Dolayısıyla özellikle devre arasında bu çok daha zor ama herkes elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Bugün Trabzonspor'a geldiğimiz günden bugüne baktığınızda, aldığımız tüm risklere göre baktığınızda, içeride genç oyuncuların sayısı, genç oyuncuların piyasa değeri bugün 100 milyonu belki de aşmıştır."

"LİGDE 1 VE 4 ARASI GAYET İYİ"

Trabzonspor'un acil ihtiyacı olan mevkilerin bilindiğini belirten Tekke, "Direkt oynayacak oyuncu açısından malum... Fakat orada şöyle bir sorun var. Onu söylemem lazım. Başkanımızla her gün hem konuşuyoruz. Başkanım 'Bu çok iyi.' 'Hocam evet çok iyi.' Başkanım ne kadar? 'Yıllık 5 milyon avro istiyor.' Bonservisinden bahsetmiyorum. Yıllık 4 milyon avro istiyor. Bonservisini söylemiyorum. Bunlar kolay değil. Ligde 1 ve 4 arasında konumlanırsak bizim için bu gençlerle beraber gayet iyi." açıklamasını yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.