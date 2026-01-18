Haber Tarihi: 18 Ocak 2026 16:42 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 16:43

Kocaelispor Trabzonspor ücretsiz izle, Kocaeli TS maçı donmayan canlı link

beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Kocaelispor Trabzonspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kocaelispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kocaelispor Trabzonspor maçı canlı yayın izleme detayları

Kocaelispor Trabzonspor ücretsiz izle, Kocaeli TS maçı donmayan canlı link
Kocaelispor Trabzonspor maçı bein Sports izle! Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...




KOCAELİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Kocaelispor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, KOCAELİSPOR TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

KOCAELİSPOR TRABZONSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE


EN FARKLI GALİBİYET TRABZONSPOR'DAN 


İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım, 1994-95 sezonunda sahasında Kocaelispor'u 4-0 mağlup etti. Ligin ilk yarısının ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.

KOCAELİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Rivas, Linetty, Agyeyi, Tayfur Bingöl, Churlinov, Petkovic.



Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.



KOCAELİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi, ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle başlamak istiyor. Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor, Paul Onuachu ise Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

42. RANDEVU

Trabzonspor ile Kocaelispor, 18 Ocak Pazar günü İzmit'te yapacakları maçla birlikte ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanılan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 21-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, 61 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.

KOCAELİSPOR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR

Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanlarında zorlandı.  Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı 20 müsabakanın 7'sini kazanabildi. 8 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, 5 karşılaşmayı ise kaybetti. Trabzonspor, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen rakibi karşısında geçmişte oynadığı son deplasman karşılaşmalarında da galip gelmekte zorluk çekti. Bordo-mavililer, Kocaelispor deplasmanında oynadığı son 6 dış saha maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı.

