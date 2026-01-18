19 Ocak
Tedesco'dan Alanyaspor övgüsü: "3-4-3'ü gözü kapalı oynuyorlar"

Alanyaspor karşısında alınan 3-2'lik galibiyet sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, rakibin oyun disiplinine dikkat çekerken, ikinci yarıda yapılan değişikliklerle maçı kazandıklarını vurguladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'a karşı 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve zirvede farkı 1'e indirdi.
 
Maçın ardından sarı-lacivertlilerde teknik patron Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.
 
"3-4-3'Ü GÖZÜ KAPALI OYNUYORLAR"
 
Alanyaspor'un takım bütünlüğünü öven Tedesco, "Önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zor bir maçtı, çok zor. Alanya'ya karşı oynamak zor, iyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım. İnanılmaz, baskı yapması çok zor bir takım. 3-4-3'te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık." dedi.
 
İlk yarı ile ikinci yarı farkına değinen tecrübeli teknik adam "Biz ilk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıda önde baskı yaptık. Yiğit Efe'nin oyuna girmesi, dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe, Fenerbahçe'nin geleceği." ifadelerini kullandı.
