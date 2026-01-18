18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-267'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-165'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Erciyes'te düzenlendi

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de düzenlendi.

calendar 18 Ocak 2026 15:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Erciyes'te düzenlendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenen şampiyonaya 72 sporcu katıldı.

Dört kategoride gerçekleştirilen şampiyonada 14 yaş altı kadınlar kategorisinde, Belinay Aykut birinci, Ceyda Evci ikinci, Ecemsu Avcı üçüncü, erkeklerde ise Hasan Efe Dağdelen birinci, Muhammet Taha Türkmen ikinci, Bekir İçingir üçüncü oldu.


16 yaş altı kadınlarda, Ecrin Kaya birinci, İlayda Yılmaz ikinci, Hanne Altunok üçüncü, erkeklerde de Ahmet Erhan Şahin birinci, İbrahim Tutar ikinci, Ahmet Can Çavuş üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonanın 18 yaş altı kadınlar kategorisinde ise Rabia Bulut birinci, Dicle İpek ikinci, Fatma Zehra Öztekin üçüncü, erkeklerde de İlhan Akbaş birinci, Orhan Karadayı ikinci, Yusuf Kaan Göktaş üçüncü oldu.

Büyük kadınlar kategorisinde de Gülnur Sağır birinci, Sueda Sultan Evci ikinci, Zehra Yıldız üçüncü, erkeklerde ise Emirhan Kars birinci, Ozan Ayçiçek ikinci, Abdulsamed Üstün üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları ve çeşitli hediyeler verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.