Yüksel Yıldırım'dan rekor transfer!

Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque, dikkat çeken bir satışa imza attı.Dunkerque, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gessime Yassine'yi Strasbourg'a gönderdi.20 yaşındaki genç futbolcusu 7 milyon euro bedelle Strasbourg'a gönderen Dunkerque, bu transferle rekor kırdı. Yassine, Dunkerque tarihinin en pahalı satışı oldu.Strasbourg, Gessime Yassine ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.Transferinden önce bu sezon Dunkerque forması altında 15 maçta süre bulan Gessime Yassine, 3 gol attı ve 8 asist yaptı.