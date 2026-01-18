Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.
Alanyaspor, 3. dakikada Florent Hadergjonaj'ın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 9. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle cevap verdi.
27. dakikada Gaius Makouta'nın golüyle Alanyaspor, ilk devreyi 2-1 önde kapattı.
Fenerbahçe, 52. dakikada yeni transferi Anthony Musaba ile yeniden eşitliği sağladı. Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez fileleri havalandırmış oldu.
TALISCA 3 PUANI KAZANDIRDI
Anderson Talisca, 78. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Fenerbahçe'ye kritik galibiyeti kazandırdı. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe adına ligdeki 11. golünü attı.
Talisca, oynadığı son 6 maçta 9. kez fileleri havalandırmayı da başardı.
FENERBAHÇE FIRSATI DEĞERLENDİRDİ
Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanan Fenerbahçe, puanını 42 yaptı ve Galatasaray ile aradaki farkı 1'e indirdi.
Ligde 4 maç sonra mağlup olan Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.
ÖNCE ASTON VILLA, ARDINDAN GÖZTEPE
Fenerbahçe, önce perşembe günü Aston Villa ile ardından pazar günü Göztepe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Alanyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
TEDESCO'DAN İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa'da 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını bire indirme şansını elde eden Fenerbahçe, ikinci devreyi deplasmanda Corendon Alanyaspor müsabakasıyla açtı.
Fenerbahçe, karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.
Konuk ekibin yedek kulübesinde Mert Günok, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Duran, Alvarez, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Nene, Oğuz Aydın görev bekledi.
Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa final maçında karşılaşan Fenerbahçe, bu maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı.
Tedesco, Levent Mercan'ın yerine Semedo, Duran'ın yerine de Talisca'yı oynattı.
PEREIRA, İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Turuncu-yeşilli takımın teknik direktörü Joao Pereira, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasına göre bu maça 5 değişiklikle çıktı.
Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe mücadelesine Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Ogundu ilk 11'i ile başladı.
Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Victor, Batuhan Yavuz, Mounie, Güven Yalçın, Meschack, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya yer aldı.
Pereira, 2-2 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük mücadelesinde kaleci Paulo Vicor, Güven Yalçın, Fatih Aksoy'u yedeğe çekerken, Janvier ve Hagi de sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmadı.
Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ertuğrul Taşkıran, Lima, Maestro, Hwang, Ogundu'yu sahaya sürdü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang orta sahadah topu, sağ kanattan koşu yapan Hadergjonaj'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
9. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla ilerleyen Musaba'nın, ceza sahasına ortasnda Ümit Akdağ'a çarparak yön değiştiren topu Talisca, kafayla filelere gönderdi: 1-1.
23. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip alanda Kerem Aktürkoğlu, faul sonrası topu ceza sahasına ortaladı. İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.
27. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kornerinde ceza sahasında topa iyi yükselen Makouta, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.
45+1. dakikada Akdeniz ekibinin sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ortasında topa Duarte gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada sarı-lacivertli ekip, beraberlik golünü buldu. Talisca'nın sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Musaba tamamladı: 2-2.
68. dakikada sol kanattan Duran'ın ceza sahasına ortasında Talisca'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.
71. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında Makouta, topu Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun ortasında topu kontrol eden Duarte'nin şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta alanda topu kazanan Fred'in topla buluşturduğu Asensio, ara pasla meşin yuvarlağı Talisca'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3.
Stad: Alanya Oba
Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Bersan Duran
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ (Dk. 87 Mounie), Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca (Dk. 77 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 87 Meschack), Ogundu (Dk. 77 Güven Yalçın)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, (Dk. 46 Yiğit Efe Demir) Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi (Dk. 90 Alvarez), İsmail Yüksek (Dk. 62 Fred), Musaba (Dk. 74 Nene), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Duran), Talisca
Goller: Dk. 3 Hadergjonaj, Dk. 27 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 9 ve 78 Talisca, Dk. 52 Musaba (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 28 Efecan Karaca, Dk. 41 Makouta (Corendon Alanyaspor)
Alanyaspor, 3. dakikada Florent Hadergjonaj'ın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 9. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle cevap verdi.
27. dakikada Gaius Makouta'nın golüyle Alanyaspor, ilk devreyi 2-1 önde kapattı.
Fenerbahçe, 52. dakikada yeni transferi Anthony Musaba ile yeniden eşitliği sağladı. Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez fileleri havalandırmış oldu.
TALISCA 3 PUANI KAZANDIRDI
Anderson Talisca, 78. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Fenerbahçe'ye kritik galibiyeti kazandırdı. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe adına ligdeki 11. golünü attı.
Talisca, oynadığı son 6 maçta 9. kez fileleri havalandırmayı da başardı.
FENERBAHÇE FIRSATI DEĞERLENDİRDİ
Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanan Fenerbahçe, puanını 42 yaptı ve Galatasaray ile aradaki farkı 1'e indirdi.
Ligde 4 maç sonra mağlup olan Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.
ÖNCE ASTON VILLA, ARDINDAN GÖZTEPE
Fenerbahçe, önce perşembe günü Aston Villa ile ardından pazar günü Göztepe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Alanyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
TEDESCO'DAN İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa'da 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını bire indirme şansını elde eden Fenerbahçe, ikinci devreyi deplasmanda Corendon Alanyaspor müsabakasıyla açtı.
Fenerbahçe, karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.
Konuk ekibin yedek kulübesinde Mert Günok, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Duran, Alvarez, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Nene, Oğuz Aydın görev bekledi.
Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa final maçında karşılaşan Fenerbahçe, bu maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı.
Tedesco, Levent Mercan'ın yerine Semedo, Duran'ın yerine de Talisca'yı oynattı.
PEREIRA, İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Turuncu-yeşilli takımın teknik direktörü Joao Pereira, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasına göre bu maça 5 değişiklikle çıktı.
Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe mücadelesine Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Ogundu ilk 11'i ile başladı.
Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Victor, Batuhan Yavuz, Mounie, Güven Yalçın, Meschack, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya yer aldı.
Pereira, 2-2 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük mücadelesinde kaleci Paulo Vicor, Güven Yalçın, Fatih Aksoy'u yedeğe çekerken, Janvier ve Hagi de sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmadı.
Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ertuğrul Taşkıran, Lima, Maestro, Hwang, Ogundu'yu sahaya sürdü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang orta sahadah topu, sağ kanattan koşu yapan Hadergjonaj'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
9. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla ilerleyen Musaba'nın, ceza sahasına ortasnda Ümit Akdağ'a çarparak yön değiştiren topu Talisca, kafayla filelere gönderdi: 1-1.
23. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip alanda Kerem Aktürkoğlu, faul sonrası topu ceza sahasına ortaladı. İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.
27. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kornerinde ceza sahasında topa iyi yükselen Makouta, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.
45+1. dakikada Akdeniz ekibinin sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ortasında topa Duarte gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada sarı-lacivertli ekip, beraberlik golünü buldu. Talisca'nın sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Musaba tamamladı: 2-2.
68. dakikada sol kanattan Duran'ın ceza sahasına ortasında Talisca'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.
71. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında Makouta, topu Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun ortasında topu kontrol eden Duarte'nin şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta alanda topu kazanan Fred'in topla buluşturduğu Asensio, ara pasla meşin yuvarlağı Talisca'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3.
Stad: Alanya Oba
Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Bersan Duran
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ (Dk. 87 Mounie), Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca (Dk. 77 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 87 Meschack), Ogundu (Dk. 77 Güven Yalçın)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, (Dk. 46 Yiğit Efe Demir) Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi (Dk. 90 Alvarez), İsmail Yüksek (Dk. 62 Fred), Musaba (Dk. 74 Nene), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Duran), Talisca
Goller: Dk. 3 Hadergjonaj, Dk. 27 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 9 ve 78 Talisca, Dk. 52 Musaba (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 28 Efecan Karaca, Dk. 41 Makouta (Corendon Alanyaspor)