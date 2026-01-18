Sarıyer, deplasmanda Boluspor'u iki golle geçti!

Trendyol 1.Lig'in 21. hafta maçında Boluspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sarıyer, 2-1'lik skorla kazandı.
Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Moustapha Camara ile 64. dakikada Emeka Friday Eze kaydetti.
Boluspor'un tek golünü ise 45+1. dakikada Loic Kouagba attı.
Bu sonucun ardından Sarıyer, 27 puana yükseldi. Boluspor, 32 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Sarıyer, Çorum FK'yi konuk edecek. Boluspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
