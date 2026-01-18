Felipe Augusto: 'Kafa vuruşlarına çok çalıştık'

Trabzonspor , Kocaelispor deplasmanında 1-0'dan geri dönerek 2-1 kazandı ve 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Maçın ardından Trabzonspor'da ilk golün sahibi Felipe Augusto açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZLA KAFA VURUŞLARINA ÇOK ÇALIŞTIK"

Zeminin zorladığını söylen Augusto, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz, taraftarıyla birlikte kaliteli bir takım hüviyetine bürünüyordu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Zeminin bizi biraz zorladığını söylemeliyim. Oyunumuz, topa sahip olma ve domine etme oyunu. Kolay bir galibiyet olmayacağının farkındaydık. Geri düştükten sonra reaksiyon gösterebilmek çok önemliydi bizim adımıza." dedi.

Kafa vuruşlarına çalıştıklarını dile getiren Augusto, "Takıma katkıda bulunabilmek beni çok mutlu ediyor. İlk geldiğim andan itibaren hocamız beni tatlı dille eleştirdi. 'Uzun boylusun, kafa golleri atman lazım' derdi. Hocamızla beraber kafa vuruşlarına çok çalıştık. Kafa vuruşuna çalışarak sonucunu görmek beni ayrıca çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Galibiyet golünü atan Muçi için de konuşan Augusto, "Muçi adına şunu söyleyeyim; kaliteli ve iyi bir oyuncu. Kendini kanıtlıyor herkese." dedi.