18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-269'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-167'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Felipe Augusto: "Kafa vuruşlarına çok çalıştık"

Trabzonspor'da Felipe Augusto, Kocaelispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Ocak 2026 20:56
Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanında 1-0'dan geri dönerek 2-1 kazandı ve 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.
 
Maçın ardından Trabzonspor'da ilk golün sahibi Felipe Augusto açıklamalarda bulundu.
 
"HOCAMIZLA KAFA VURUŞLARINA ÇOK ÇALIŞTIK"
 
Zeminin zorladığını söylen Augusto, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz, taraftarıyla birlikte kaliteli bir takım hüviyetine bürünüyordu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Zeminin bizi biraz zorladığını söylemeliyim. Oyunumuz, topa sahip olma ve domine etme oyunu. Kolay bir galibiyet olmayacağının farkındaydık. Geri düştükten sonra reaksiyon gösterebilmek çok önemliydi bizim adımıza." dedi.
 
Kafa vuruşlarına çalıştıklarını dile getiren Augusto, "Takıma katkıda bulunabilmek beni çok mutlu ediyor. İlk geldiğim andan itibaren hocamız beni tatlı dille eleştirdi. 'Uzun boylusun, kafa golleri atman lazım' derdi. Hocamızla beraber kafa vuruşlarına çok çalıştık. Kafa vuruşuna çalışarak sonucunu görmek beni ayrıca çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.
 
Galibiyet golünü atan Muçi için de konuşan Augusto, "Muçi adına şunu söyleyeyim; kaliteli ve iyi bir oyuncu. Kendini kanıtlıyor herkese." dedi.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
