Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçında Ümraniyespor ile Serik Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan 5-0'lık skorla Ümraniyespor oldu.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 3, 21 (penaltı) ve 31. dakikada Barış Ekincier, 68. dakikada Engjell Hoti, 90. dakikada Cebio Soukou kaydetti.
Ev sahibi Ümraniyespor'da bu sezon 20. maçına çıkan Barış Ekincier, yaptığı hat-trick sonrası gol sayısını 4'e yükseltti.
Bu galibiyetin ardında Ümraniyespor puanını 24'e yükseltti. Serik Belediyespor 26 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Ümraniyespor, Hatayspor'a konuk olacak. Serik Belediyespor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 3, 21 (penaltı) ve 31. dakikada Barış Ekincier, 68. dakikada Engjell Hoti, 90. dakikada Cebio Soukou kaydetti.
Ev sahibi Ümraniyespor'da bu sezon 20. maçına çıkan Barış Ekincier, yaptığı hat-trick sonrası gol sayısını 4'e yükseltti.
Bu galibiyetin ardında Ümraniyespor puanını 24'e yükseltti. Serik Belediyespor 26 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Ümraniyespor, Hatayspor'a konuk olacak. Serik Belediyespor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.