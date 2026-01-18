18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-261'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-159'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-190'
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-288'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Alanyaspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

calendar 18 Ocak 2026 19:00 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 19:08
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Alanyaspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Alanyaspor İlk 11: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Duarte, Hwang, Ogundu, Makouta, Ümit, Maestro, Hadergjonaj.



Fenerbahçe İlk 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kerem, Musaba, Sensio, Talisca



Süper Lig'de ilk devreyi namağlup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. 

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde önemli bir yükseliş yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya 39 puanla 2. sırada başlıyor.

4 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown'un yanı sıra bireysel çalışan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri'de zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak.

SINIRDA 3 İSİM

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba, kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Öte yandan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak Archie Brown ve Edson Alvarez de sınırda yer alıyor.

20. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 20. kez ligde mücadele edecek.

İki ekibin bugüne kadar 19 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 41 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 19 gol gördü.

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez deplasmanda karşılaştı. 

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 6 kez kazanırken 2 mücadelede ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 19 gol atarken kalesinde 10 gole engel olamadı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

FENERBAHÇE SON MAĞLUBİYETİNİ EVİNDE YAŞAMIŞTI 

Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı.

Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi.

Rakibiyle oynadığı son 9 karşılaşmadan 7 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son yenilgisini 10 maç önce yaşadı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
