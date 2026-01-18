Fenerbahçe Beko tam gaz devam!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 90-82'lik skorla kazandı.Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko, ligde 14. kez sahadan zaferle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. TOFAŞ ise ligde 8. kez kaybetti.: Ülker Spor ve Etkinlik: Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal, Alper ÖzgökOnuralp Bitim 5, Melih Mahmutoğlu 9, Horton-Tucker 15, Melli 2, Birch 2, Bacot 10, Metecan Birsen 11, Emre Ekşioğlu 3, Boston 9, De Colo 4, Biberovic 10, Jantunen 10Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 6, Blazevic 8, Besson 9, Floyd 14, Özgür Cengiz 5, Whaley, Kidd 7, Lewis 5, Furkan Korkmaz 919-2345-3868-59