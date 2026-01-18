18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-270'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-167'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Fenerbahçe Beko tam gaz devam!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ'ı 90-82'lik skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

calendar 18 Ocak 2026 19:52 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 20:08
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko tam gaz devam!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 90-82'lik skorla kazandı.

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko, ligde 14. kez sahadan zaferle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. TOFAŞ ise ligde 8. kez kaybetti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik


Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök

Fenerbahçe Beko: Onuralp Bitim 5, Melih Mahmutoğlu 9, Horton-Tucker 15, Melli 2, Birch 2, Bacot 10, Metecan Birsen 11, Emre Ekşioğlu 3, Boston 9, De Colo 4, Biberovic 10, Jantunen 10

TOFAŞ: Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 6, Blazevic 8, Besson 9, Floyd 14, Özgür Cengiz 5, Whaley, Kidd 7, Lewis 5, Furkan Korkmaz 9

1. Periyot: 19-23

Devre: 45-38

3. Periyot: 68-59

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.