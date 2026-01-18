Tedesco'dan 61 yıl sonra ilk!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 61 yıl sonra bir ilki başardı.
Domenico Tedesco, Fenerbahçe tarihinde Miroslav Kokotovic (1962/63) ve Oscar Hold (1964/65)'un ardından çıktığı ilk 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen üçüncü teknik direktör oldu.
Fenerbahçe, 1962/63 sezonunda ligi üçüncü bitirirken 1964/65'te ise şampiyon oldu.
