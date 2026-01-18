18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-274'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-172'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ın serisini bitirdi

Galatasaray HDI Sigorta SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

calendar 18 Ocak 2026 18:11 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 18:14
Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ın serisini bitirdi
Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. hafta maçında Halkbank ile karşı karşıya geldi.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, üst üste 6. kez kazanırken; Halkbank'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.


Sarı-Kırmızılılar bu mücadelenin ardından 22 Ocak Perşembe günü CEV Şampiyonlar Ligi B grubu 4. maçında Bogdanka LUK Lublin ekibini konuk edecek. Galatasaray, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Gaziantep Gençlik Spor'a konuk olacak.

Halkbank ise bu mücadelenin ardından 21 Ocak Çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi B grubu 4. maçında Knack Roeselare ekibini konuk edecek. Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Altekma'yı ağırlayacak.

Salon:  TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erol Akbulut

Galatasaray HDI İSTANBUL: Stephen Maar, Roamy Alonso, Jean Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Onur Günaydın, Doğukan Ulu, Can Koç, Michael Wright

Başantrenör: Andrea Gardini

Halkbank ANKARA: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L),  Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Aleksander Sliwka, Marek Sotola, Yiğit Hamza Aslan

Başantrenör:  Radostin Stoytchev

Setler: 25-23, 25-20, 25-18

Süre: 1 Saat 33 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
