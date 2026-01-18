VAN PERSIE, OĞLUNU OYUN ALDI

VAN PERSIE'NİN OĞLUNDAN İKİ GOL

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, oğlu Shaqueel'i oyuna aldı ve 19 yaşındaki genç futbolcu 2 dakikada 2 gol kaydetti.



Hollanda Ligi'nde Feyenoord'u çalıştıran Robin van Persie, 2-0 geride oldukları Sparta Rotterdam maçında 19 yaşındaki oğlu Shaqueel van Persie'yi oyunda aldı. Shaqueel van Persie maçta iki dakikada iki gol attı ama Feyenoord mücadeleyi 4-3 kaybetti.Sparta Rotterdam 40. dakikada Joshua Kitolano, 55. dakikada Mitchell van Bergen'in golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçti.Feyenoord'da Shaqueel van Persie 63. dakikada oyuna girdi, 64. dakikada In-beom Hwang'ın golüyle durum 2-1 oldu. Ancak Sparta Rotterdam'da Shunsuke Mito'nun 71. dakikadaki golüyle durum 3-1'e geldi.Maçın 73. dakikasında Beşiktaş'tan tanıdığımız Cyle Larin, In-beom Hwang'in yerine oyuna dahil oldu.Oyunu rakip yarı sahaya yıkan Feyenoord'da Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie, 87 ve 88. dakikada attığı gollerle durumu 3-3'e getirdi. Ancak maçı bırakmayan Sparta Rotterdam 90+4. dakikada Joshua Kitolano'nun golüyle maçı 4-3 kazandı.Bu mağlubiyetin ardından Feyenoord'un galibiyet hasreti dört maça çıktı. 36 puanda kalan Feyenoord, lider PSV Eindhoven'in 16 puan gerisinde haftayı kapattı. Sparta Rotterdam puanını 29'a yükseltti.Hollanda Ligi'nde gelecek hafta Feyenoord, Heracles'i ağırlayacak. Sparta Rotterdam, Utrecht'e konuk olacak.