19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-076'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-174'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-275'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-049'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Van Persie, oğlu Shaqueel'i oyuna aldı! İki gol attı!

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, oğlu Shaqueel'i oyuna aldı ve 19 yaşındaki genç futbolcu 2 dakikada 2 gol kaydetti. Ancak Feyenoord maçı kaybetti.

calendar 18 Ocak 2026 21:37
Haber: Sporx.com
Van Persie, oğlu Shaqueel'i oyuna aldı! İki gol attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hollanda Ligi'nde Feyenoord'u çalıştıran Robin van Persie, 2-0 geride oldukları Sparta Rotterdam maçında 19 yaşındaki oğlu Shaqueel van Persie'yi oyunda aldı. Shaqueel van Persie maçta iki dakikada iki gol attı ama Feyenoord mücadeleyi 4-3 kaybetti.

Sparta Rotterdam 40. dakikada Joshua Kitolano, 55. dakikada Mitchell van Bergen'in golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçti.

VAN PERSIE, OĞLUNU OYUN ALDI


Feyenoord'da Shaqueel van Persie 63. dakikada oyuna girdi, 64. dakikada In-beom Hwang'ın golüyle durum 2-1 oldu. Ancak Sparta Rotterdam'da Shunsuke Mito'nun 71. dakikadaki golüyle durum 3-1'e geldi.

Maçın 73. dakikasında Beşiktaş'tan tanıdığımız Cyle Larin, In-beom Hwang'in yerine oyuna dahil oldu.



VAN PERSIE'NİN OĞLUNDAN İKİ GOL

Oyunu rakip yarı sahaya yıkan Feyenoord'da Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie, 87 ve 88. dakikada attığı gollerle durumu 3-3'e getirdi. Ancak maçı bırakmayan Sparta Rotterdam 90+4. dakikada Joshua Kitolano'nun golüyle maçı 4-3 kazandı.

Bu mağlubiyetin ardından Feyenoord'un galibiyet hasreti dört maça çıktı. 36 puanda kalan Feyenoord, lider PSV Eindhoven'in 16 puan gerisinde haftayı kapattı. Sparta Rotterdam puanını 29'a yükseltti.

Hollanda Ligi'nde gelecek hafta Feyenoord, Heracles'i ağırlayacak. Sparta Rotterdam, Utrecht'e konuk olacak.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.