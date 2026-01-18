18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-267'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-165'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Fatih Tekke: "Beklediğimiz oyuncular var"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kocaelispor maçı öncesi konuştu. Tekke, transfer konusunda, "Beklediğimiz oyuncular var." dedi.

calendar 18 Ocak 2026 16:38
Fatih Tekke: 'Beklediğimiz oyuncular var'
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kocaelispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tekke, transfer konusunda, "Yeni gelen, ayrılan, beklediğimiz oyuncular var." dedi.

Fatih Tekke'nin sözleri şu şekilde:


"Önce bütün takımlara, oyunculara, camialara ikinci yarı hayırlı olsun. İkinci yarılar, ilk yarılardan daha zor oluyorlar.

Süper Kupa'da oynadık, Türkiye Kupası oynadık. Yeni gelen, ayrılan, beklediğimiz oyuncular var.

Ligin en zor deplasmanlarından birisi. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor ama ikinci yarıya kazanarak başlamak istiyoruz.

Takımım hazır. Sakatlarımız var ama şu anda şikayetçi olacağım bir durum yok. Takımda ve kulübede oyuncularımız var. Maça hazırız. Hafta boyu taç, duran toplar, geçişler, top bizdeyken olan durumların tekrarını yaptık ve çalıştık. Hazırız, kazanmak için buradayız. Umarım kazasız belasız kazanırız.

Herkes yüzde yüz hazır olmamasına rağmen şu anda oyuncularımız var. Onlara güveniyoruz. Gençlerbirliği maçı hariç... İstek, arzu, mücadele ediyoruz duygusunu vermemiz gerekiyor. Yoksa burada gerçekten zor bir deplasman. Biz Trabzonspor olarak bu duyguyu vermemiz lazım. Umarım burada iyi mücadele ve en önemlisi galip gelmek. Galip gelmek bizim için çok önemli olacak. Morale ihtiyacımız var. İyi yoldayız. Ne olursa olsun şu anda bir takımımız var. Gelecekler var, belki yine ayrılacaklar var. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bazen olmuyor ama gidiyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Çok değerli oyuncularımız var saha içinde ve saha dışında. Bu oyunculardan her maç müthiş performans beklemek doğru değil. Bir sürü etken ama her maç olduğu gibi bu maça da hazırız. Umarım çalıştığımız yerden gol yemeden ve çalıştığımız şekilde gol atarak hayırlısıyla buradan ayrılırız."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
