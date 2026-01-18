Trabzonspor evinde Çekmeköy Bilgidoğa'yı yendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Çekmeköy Bilgidoğa'yı 4-1 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maça hızlı başlayan bordo-mavililer, Donjeta Halilaj'ın 5. ve 17. dakikada, Birgül Sadıkoğlu'nun ise 27. dakikada bulduğu golle 3-0 öne geçti.
Konuk ekip ise 35. dakikada Melike Dinçel'lin attığı golle farkı 2'ye indirdi. İlk yarı Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda Karadeniz ekibi, Elena Shesterneva'nın 77. dakikada bulduğu golle farkı üçe çıkararak 4-1 öne geçti.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maça hızlı başlayan bordo-mavililer, Donjeta Halilaj'ın 5. ve 17. dakikada, Birgül Sadıkoğlu'nun ise 27. dakikada bulduğu golle 3-0 öne geçti.
Konuk ekip ise 35. dakikada Melike Dinçel'lin attığı golle farkı 2'ye indirdi. İlk yarı Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda Karadeniz ekibi, Elena Shesterneva'nın 77. dakikada bulduğu golle farkı üçe çıkararak 4-1 öne geçti.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.