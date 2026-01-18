Selçuk İnan: 'Üzüntünün üstü bir durum!'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor'a 90+1'de gelen golle 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Yayıncı kuruluşa konuşan Selçuk İnan, "Beraberliğe üzülecekken maçı kaybetmeye üzüldük. Üzüntünün üstü bir şey. Zorlanıyorum bir şeyler söylerken... Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Bu şekilde kaybetmek, onlar adına üzücü olduğu için ben de bu kadar üzülüyorum." dedi.



Genç teknik adam, "Kazanmayı biz hak ediyorduk ama olmadı. Futbol böyle güzel bir oyun." ifadelerini kullandı.



