Bengisu Avcı'dan buzda üç altın

Milli Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama, 50 metre kelebek ve 500 metre serbestte şampiyon oldu.

calendar 18 Ocak 2026 17:23 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 17:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Buzullardaki erimeye dikkat çekmek amacıyla 'Gelecek neden bir risk olsun ki' mottosuyla yüzen Bengisu Avcı, İtalya'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda üç birincilik daha kazandı. İlk gün 1 milde 25 dakika 35 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırıp birinci olan milli yüzücü, son gün 50 metre kurbağalama, 50 metre kelebek ve 500 metre serbestte tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Bengisu Avcı, 50 metre kurbağalamada 00.41.63, 50 metre kelebekte 00.34.36 ve 500 metre serbestte 07.20.78'lik dereceler elde etti. 10 ülkeden sporcuların mücadele ettiği IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası, İtalya'nın Cavazzo Gölü'ndeki özel parkurda yapıldı. Suyun 4.5 derece olduğu şampiyonada yüzücüler, farklı mesafelerde performanslar sergilerken Bengisu Avcı mücadele ettiği tüm branşlarda şampiyon olmayı başardı.

Buz yüzmenin son dönemde çok popüler olduğunu, ülkemizdeki ilginin de giderek artığını vurgulayan şampiyon sporcu, 'Finlandiya, İrlanda, İskoçya gibi soğuk ülkelerden gelen sporcular, bizim gibi Akdeniz iklim yüzücülerine karşı önemli bir avantaja sahip. Aradaki farkı uzun süreli soğuk su ve buz kampları ile kapatıp şampiyonluklar kazanıyoruz. 22 Aralık'tan bu yana AXA Türkiye'nin desteğiyle İtalya'da buz kampındaydım ve iyi hazırlanarak başardım' dedi.


