18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-265'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-163'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Beşiktaş'ta Jörgensen transferinde Karagümrük faktörü

Beşiktaş'ta Filip Jörgensen transferinin gerçekleşmesi, Chelsea'nin kiralık kontenjanını açması için Datro Fofana'nın bonservisiyle satılmasına bağlı.

calendar 18 Ocak 2026 12:22
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Jörgensen transferinde Karagümrük faktörü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta kaleci transferinin kaderi, Datro Fofana'ya bağlı görünüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Filip Jörgensen transferiyle ilgili süreçte kritik bir eşik bulunuyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen'in Beşiktaş'a gelmek istediğini belirtmiş ve sürecin Chelsea'nin kiralama limitine takıldığını ifade etmişti. İngiliz kulübünün yurt dışına kiraladığı oyuncu sayısı nedeniyle Jörgensen'in transferinin gerçekleşebilmesi için, bu futbolculardan en az birinin bonservisiyle satılması ya da geri çağrılması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER FATİH KARAGÜMRÜK'TE



Bu noktada kilit isim olarak Fatih Karagümrük'te kiralık forma giyen Datro Fofana öne çıkıyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın, 23 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisini alması halinde Chelsea'nin kiralama limitinde yer açılacağı belirtiliyor.

Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, Filip Jörgensen'in Beşiktaş'a transferinin önünde herhangi bir engel kalmayacağı ifade ediliyor. Siyah-beyazlı yönetim, süreci yakından takip ederken gözler Datro Fofana ile ilgili verilecek karara çevrilmiş durumda.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.