Beşiktaş'ta Jörgensen transferinde Karagümrük faktörü

Beşiktaş'ta kaleci transferinin kaderi, Datro Fofana'ya bağlı görünüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Filip Jörgensen transferiyle ilgili süreçte kritik bir eşik bulunuyor.



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen'in Beşiktaş'a gelmek istediğini belirtmiş ve sürecin Chelsea'nin kiralama limitine takıldığını ifade etmişti. İngiliz kulübünün yurt dışına kiraladığı oyuncu sayısı nedeniyle Jörgensen'in transferinin gerçekleşebilmesi için, bu futbolculardan en az birinin bonservisiyle satılması ya da geri çağrılması gerekiyor.



BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER FATİH KARAGÜMRÜK'TE

Bu noktada kilit isim olarak Fatih Karagümrük'te kiralık forma giyen Datro Fofana öne çıkıyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın, 23 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisini alması halinde Chelsea'nin kiralama limitinde yer açılacağı belirtiliyor.Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, Filip Jörgensen'in Beşiktaş'a transferinin önünde herhangi bir engel kalmayacağı ifade ediliyor. Siyah-beyazlı yönetim, süreci yakından takip ederken gözler Datro Fofana ile ilgili verilecek karara çevrilmiş durumda.